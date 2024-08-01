Москва, 1 августа, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Москва не готова давать оценку плану кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

По её словам, Россия не знает, в чём именно состоит мирный план Трампа, а интерпретаторов его мыслей по мирным переговорам «уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта».

«В основном это бывшие приближенные, но мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем», — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Спикер Совфеда уточнила, что Москве «хотелось бы его получить и услышать, с тем чтобы можно было дать ему оценку».

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. Так, 25 июля он пообещал добиться мира до своей инаугурации в случае победы на выборах президента США. Кроме того, Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики действующей администрации Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом.

Он также отмечал, что будет готов начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине и сделает это без посредников. По словам Трампа, НАТО «не нужно быть на Украине», переговоры должны пройти без стран — участниц альянса.

26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль видел статью о «мирном плане» Трампа по Украине, как и другие его высказывания. В Кремле напомнили, что именно при Трампе американцы начали санкционную гонку, во время президентского срока бывшего американского лидера ввели огромное количество санкций против России.

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава государства отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала специальной военной операции, но Киев этого не захотел.

В июне глава государства назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.