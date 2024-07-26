Москва, 26 июля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Кремль видел статью бывшего американского госсекретаря Майка Помпео о «мирном плане» кандидата в президенты США Дональда Трампа по Украине, как и другие высказывания, заявил на брифинге 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press Дональд Трамп

«Мы никогда не носили и не носим розовые очки, и этот упомянутый вами один из кандидатов в президенты США является представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии», — заявил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что при Трампе американцы начали санкционную гонку, во время президентского срока бывшего американского лидера также ввели огромное количество санкций против России. Трамп мало чем отличается от всех остальных, указал пресс-секретарь российского лидера.

«Может быть, он (Трамп. — Прим. ред.) чуть-чуть больше проявляет политической мудрости <…>, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Помпео выразил мнение, что Трамп в случае победы на выборах может разработать план ленд-лиза для Украины на $500 млрд, чтобы увеличить поставки оружия Киеву. Так, Помпео считает, что ленд-лиз позволит Украине занять столько денежных средств, сколько ей будет нужно на приобретение американского оружия. Для США же это станет возможностью увеличить темпы оборонной промышленности.

Сам Трамп заявлял, что в случае победы на выборах будет готов начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. По его словам, НАТО не нужно быть на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров 17 июля выразил уверенность, что украинский конфликт завершится с прекращением накачивания ВСУ оружием. Российский дипломат поприветствовал позицию кандидата в вице-президенты США от республиканской партии, сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который выступил за прекращение военной помощи Украине.