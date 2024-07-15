Вашингтон, 16 июля, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в должности президента США будет готов начать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный функционер Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Несомненно, он начнёт диалог с Путиным. Причём он сделает это без посредников», — заверил информатор, отвечая на соответствующий вопрос о диалоге Путина и Трампа.

Собеседник также отметил, что на данный момент демократы не ведут никаких переговоров по этому поводу с Россией. Трамп, по его мнению, сможет сделать так, что страны «придут к какому-то согласию».

При этом, по словам республиканца, НАТО «не нужно быть на Украине», переговоры пройдут без стран-участниц.

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что Россия не будет участвовать в «мирных саммитах» на условиях, выставленных киевским режимом или его западными союзниками. По мнению депутата, также неприемлем тон главы режима Владимира Зеленского в контексте обсуждения мирного урегулирования конфликта.

Он напомнил в очередной раз, что российская сторона не единожды заявляла о готовности вести переговоры, но с учётом реалий, в том числе территориальных, утвержденных в конституции РФ.

После визита в Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.