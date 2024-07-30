Волгоград, 30 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Тринадцать пострадавших при сходе с рельсов вагонов пассажирского проезда Казань — Адлер остаются в больницах, сообщили 30 июля власти Волгоградской области.

Администрация Котельниковского района

На стационарном лечении находятся в том числе трое детей (4, 5 и 16 лет), сказано в сообщении в Telegram-канале администрации региона.

«По информации оперативного штаба и облздрава, на 15 часов 30 июля в медицинских организациях Волгоградской области на стационарном лечении остаются 12 человек, из них трое детей. (…) Пострадавший машинист поезда получает помощь в ведомственном медучреждении», — отметила пресс-служба администрации.

Шесть человек проходят лечение в отделениях нейрохирургии и травматологии, четыре человека — в отделении травматологии, сказано в сообщении. Двое взрослых пострадавших находятся в реанимации.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись.

Движение на участке железной дороги было приостановлено. Позднее его возобновили, но некоторые поезда следовали с опозданием.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Водитель КамАЗа проехал на красный свет, отмечало МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

В результате происшествия пострадали 52 человека. 21 человек, в том числе 10 детей, были госпитализированы. Состояние трёх пострадавших врачи оценивали как тяжёлое.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.