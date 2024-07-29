Волгоград, 29 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Более 20 человек пострадали при столкновении пассажирского поезда и КАМАЗа под Волгоградом, сообщили 29 июля оперативные службы, передаёт телеканал «Звезда».

Кадр из видео

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, сказано в сообщении.

Кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, отметили также сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Восемь вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КАМАЗом.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вагоны перевернулись. На место происшествия были вызваны сотрудники спасательных служб, а также восстановительные поезда. На месте работают 324 специалиста и 109 единиц техники, сообщило позднее МЧС. Движение на участке железной дороги было приостановлено.

При крушении могли пострадать до 100 человек, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на оценку экстренных служб. По данным Telegram-канала «112», состояния троих пострадавших при крушении оценивается как тяжёлое.