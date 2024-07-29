Москва, 29 июля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. По факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Глава Котельниковского района Сергей Понкратов

«По предварительным данным, днём 29.07.2024 на нерегулируемом переезде, расположенном на 185-м км перегона Котельниково — Гремячий в Волгоградской области, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань — Адлер с грузовым транспортным средством марки КамАЗ. В результате чего произошло опрокидывание пассажирских вагонов. Число пострадавших устанавливаются», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения (ст. 263 УК РФ). Отмечается, что организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб.

На месте крушения работают 324 специалиста и 109 единиц техники, сообщило позднее МЧС. Движение на участке железной дороги было приостановлено. Для эвакуации пострадавших подготовлены два спасательных вертолёта. По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в поезде ехали 812 человек.

При крушении могли пострадать до 100 человек, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на оценку экстренных служб.