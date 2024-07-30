Котельниково, Волгоградская область, 30 июля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. После столкновения поезда № 491 «Казань — Адлер» с КамАЗом в Волгоградской области 12 пассажирских составов следуют с опозданием. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«В настоящий момент с задержками следуют 12 пассажирских поездов. Железнодорожники делают всё возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке», — сказано в сообщении.

В Приволжской железной дороге, в свою очередь, уточнили, что в Волгоградской области частично восстановили движение поездов после ДТП. Так, 25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда были отправлены к месту назначения через станцию Котельниково.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Казань — Адлер», сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. Движение на участке железной дороги приостановили. Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути на красный свет и экстренное торможение поезда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

По предварительным данным, пострадали 140 человек, в том числе восемь детей. 55 человек госпитализировали. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, в том числе водитель КамАЗа — он находится в реанимации.