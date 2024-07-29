Волгоград, 29 июля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. При дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием пассажирского поезда в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом 29 июля заявили в Telegram-канале администрации региона.

Анастасия Масалова/ ТАСС

По данным властей, в Котельниковской райбольнице медпомощь оказывают 21 человеку, из них 10 — дети.

Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое, 28 человек наблюдают амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково. Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. Семь вагонов перевернулись. Движение на участке железной дороги приостановили, четыре поезда направили в объезд. По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в поезде ехали 812 человек.

Причиной схода вагонов стал выезд грузовика на пути и экстренное торможение поезда, кабина грузовика после столкновения отлетела на несколько метров, рассказали сотрудники оперативных служб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.

Водителем КамАЗа оказался 43-летний индивидуальный предприниматель Асламбек Усматов, рассказал источник ИА Регнум. По предварительным данным, мужчина в результате ДТП получил черепно-мозговую травму и повреждения ног, его госпитализировали.