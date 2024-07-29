Волгоград, 29 июля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково 29 июля вагоны пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом.

Кадр из видео

Водитель грузового автомобиля выехал на переезд, когда по нему двигался поезд.

С рельсов сошли восемь вагонов, сообщил источник «Известий». По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 100 человек.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вагоны перевернулись.

На место происшествия вызваны сотрудники спасательных служб, а также восстановительные поезда. Три бригады скорой помощи уже работают на месте событий.

Движение на участке железной дороги приостановлено.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. РЖД сообщила, что на месте происшествия обнаружили тела двух человек. Позднее спасатели нашли тело третьего погибшего.

Минздрав проинформировал, что из-за случившегося пострадали до 40 человек, из них семеро находятся в тяжёлом состоянии. РЖД сообщали, что после схода вагонов медицинская помощь понадобилась 46 пострадавшим.

По предварительной версии, ЧП могло произойти вследствие подмыва полотна после сильных дождей. Пассажиры поезда рассказали, что слышали сильный скрежет и посторонний грохот перед самим происшествием.