Вашингтон, 29 июля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. США выделили новый пакет военной помощи Украине в 200 млн долларов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Attila Husejnow/Global Look Press

«Этот пакет помощи включает возможности, необходимые для обеспечения безопасности Украины с воздуха, дальнобойные и противотанковые орудия, а также оборудование, необходимое для поддержки техники, ранее предоставленного Соединенными Штатами», — сообщил Кирби.

Он уточнил, что в новый пакет помощи вошли противоракеты, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, а также противотанковое оружие, включая ракеты Javelin.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля Пентагон и Госдеп США заявили, что Вашингтон решил выделить Киеву новый пакет помощи в размере $225 млн. Эта поставка предусматривает передачу ВСУ батареи противовоздушной обороны Patriot и снарядов для зенитной системы NASAMS.

27 июля американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Вооружённые силы России нейтрализуют всё поставляемое Киеву западное оружие. По мнению эксперта, это же повторится и с американскими истребителями F-16 на Украине, передача которых украинской армии никоим образом не отразится на ситуации в зоне военных действий из-за нехватки квалифицированных лётчиков у ВСУ и мощных средств противовоздушной обороны армии России.

20 июля разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер заявил, что украинская армия будет продолжать попытки контрнаступления «до последнего украинца», однако они останутся безуспешными. Он уточнил, что ВСУ будут стараться использовать все ресурсы, но у них будет недостаточно вооружения.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву не способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.