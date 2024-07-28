Вашингтон, 28 июля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нейтрализуют всё поставляемое Киеву западное оружие. Об этом 27 июля заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

ИА Регнум

«Мы поставляем Украине сложные современные вооружения, которые какое-то время делают своё дело, а затем русские придумывают соответствующие контрмеры и, по сути, это оружие нейтрализуют», — сказал он.

По мнению эксперта, это же повторится и с американскими истребителями F-16 на Украине, передача которых украинской армии никоим образом не отразится на ситуации в зоне военных действий из-за нехватки квалифицированных лётчиков у ВСУ и мощных средств противовоздушной обороны армии России.

«Если эти истребители приблизятся к российским [системам] ПВО — а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире — <…> эти двадцать F-16 разнесут на куски», — пояснил Миршаймер.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер заявил, что украинская армия будет продолжать попытки контрнаступления «до последнего украинца», однако они останутся безуспешными. Он уточнил, что ВСУ будут стараться использовать все ресурсы, но у них будет недостаточно вооружения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе саммита НАТО в Вашингтоне потребовал от союзников поставить Украине 128 американских истребителей сверх уже обещанных 10–20.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что возможные поставки Киеву F-16 не изменят ситуацию на поле боя, так как их будут нещадно уничтожать, как и другую поставляемую ВСУ западную технику. Российский лидер указывал на то, что эти самолёты станут для ВС РФ законной целью, даже если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.