Вашингтон, 20 июля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) будут продолжать попытки контрнаступления «до последнего украинца», но эти попытки окажутся безуспешными, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинцы будут контратаковать до последнего момента, пока не погибнет последний профессиональный украинский солдат», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам эксперта, киевские войска будут стараться применять любые ресурсы, но оружия у них окажется недостаточно. Также Скотт Риттер призвал США отказаться от идеи поставки членами НАТО истребителей F-16 Украине.

«Их уничтожат, у них нет шансов. У них нет хороших пилотов и у них нет аэродромов, они не могут поддерживать эти самолёты», — добавил он.

Ранее в американской национальной гвардии сообщили, что украинские пилоты завершат курс по управлению истребителями F-16 в США в конце лета 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от союзников поставить Украине 128 американских истребителей сверх уже обещанных 10–20 самолётов.

Обозреватель Харрисон Касс в статье американского журнала National Interest написал, что истребители F-16, которые Запад планирует поставить на Украину, вряд ли уцелеют в подконтрольном России воздушном пространстве. По его словам, из-за устаревших технологий ценность F-16 заметно снизится, а шансы выжить у лётчиков ВСУ будут крайне малы. Российским системам ПВО не составит труда обнаружить и сбить самолёты, считает эксперт.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации и их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства отмечал, что американские истребители будут для России законной целью, даже если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.