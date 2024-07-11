Вашингтон, 12 июля, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Американские власти решили выделить Украине новый пакет помощи на $225 млн, в который войдёт батарея противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и снаряды для зенитной системы NASAMS, сообщили на своих сайте Пентагон и Госдепартамент США.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Кроме этих вооружений, Киеву передадут ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

В Пентагоне отметили, что с начала правления в США президента Джо Байдена Вашингтон представил военную помощь Киеву более чем на $54,4 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля страны Североатлантического альянса на саммите организации в Вашингтоне приняли декларацию по итогам этой встречи. В документе говорится, что НАТО планирует выделить Украине в течение 2025 года не менее $40 млрд.

11 июля заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что системы противовоздушной обороны (ПВО), которые Запад передал ВСУ, находятся в ужасающем состоянии. Она добавила, что из-за проблем с обслуживанием и ремонтом полностью вышла из строя часть таких установок.