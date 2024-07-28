Вашингтон, 28 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Официальные лица на Западе и в Киеве не верят, что истребители F-16, прибытие которых в распоряжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) ожидается до конца лета, окажут существенное влияние на ход конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Просто самолётов слишком мало, а российских средств противовоздушной обороны (ПВО), способных их сбить, слишком много», ― указали авторы материала.

Первые истребители, скорее всего, будут использоваться для усиления системы противовоздушной Украины — станут сбивать воздушные цели, а не наносить удары по позициям российских сил и военным объектам. Кроме того, на начальном этапе F-16 вряд ли будут подлетать близко к линии фронта, из-за чего неясно, смогут ли они препятствовать российским истребителям, написала газета. Еще одной непростой задачей станет защита F-16 на земле, так как все аэродромы Украины находятся в пределах досягаемости российских ракет.

В публикации указано, что Украина ожидает поставки около 20 истребителей и такая скромная помощь сигнализирует об углубляющемся расколе в отношениях между Киевом и его союзниками.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 24 июля заявил, что обещанные Западом Киеву американские истребители F-16 не смогут приближаться к линии боевого соприкосновения ближе, чем на 40 км, из-за риска столкнуться с российскими силами. По его утверждению, эти самолёты должны будут усилить украинскую систему противовоздушной обороны, чтобы якобы более эффективно противодействовать российским крылатым ракетам и бить по наземным целям.

Президент России Владимир Путин 28 марта заявил, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад. Переданные ВСУ истребили будут законной целью, в том числе если они будут взлетать с аэродромов третьих стран, подчеркнул глава государства.

Портал Interia со ссылкой на данные источников в западном военно-промышленном комплексе сообщил, что аэродром в Староконстантинове является наиболее подходящим местом для размещения F-16. В таком случае населённый пункт, в котором большая военная авиабаза находится рядом с жилой застройкой, станет приоритетной целью для российской армии, что в свою очередь создаст угрозу для безопасности местных жителей.