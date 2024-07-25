Варшава, 25 июля, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Жители Староконстантинова на западе Украины опасаются за свою безопасность в случае размещения западных истребителей F-16 на аэродроме, расположенном рядом с городом. Об этом сообщил портал Interia.

Xinhua/Global Look Press

Издание отметило, что в таком случае населённый пункт, в котором большая военная авиабаза находится рядом с жилой застройкой, станет приоритетной целью для российской армии, что в свою очередь создаст угрозу для безопасности местных жителей.

«Местное население опасается, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, повысит интенсивность атак», — говорится в публикации.

Также отмечается, что Украина по объективным причинам не разглашает данные о местоположении своих авиабаз. Однако, согласно данным источников в западном военно-промышленном комплексе, аэродром в Староконстантинове является наиболее подходящим местом для размещения истребителей.

«В аэропорту ещё со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолётов, которые могли бы успешно защищать F-16 от угроз с воздуха», — указано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее под удар российских дронов и ракет неоднократно попадали аэродромы «Кульбакино» (Николаевская область), «Долгинцево» (Кривой Рог) и резервные аэродромы в Василькове и Белой Церкви (Киевская область).

Ночью 26 мая российские военные нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в Хмельницкой области Украины, в том числе по аэродрому в Староконстантинове. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в районе аэродрома, который украинские военные продолжают готовить к приёму натовских самолётов F-16, наблюдались взрывы с большим выбросом пламени.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский 24 июля заявил, что обещанные Западом Киеву американские истребители F-16 не смогут приближаться к линии боевого соприкосновения ближе, чем на 40 км из-за риска столкнуться с российскими силами. По его утверждению, эти самолёты должны будут усилить украинскую систему противовоздушной обороны, чтобы якобы более эффективно противодействовать российским крылатым ракетам и бить по наземным целям.

10 июля госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители.

Президент России Владимир Путин 28 марта заявил, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад. Переданные ВСУ истребили будут законной целью, в том числе если они будут взлетать с аэродромов третьих стран, подчеркнул глава государства.

Полковник генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод отметил, что российский лидер не шутит, говоря о возможных ударах по аэродромам, на которых будут размещены поставленные Украине американские истребители F-16.