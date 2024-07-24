Киев, 24 июля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Обещанные Западом Киеву американские истребители F-16 не смогут приближаться к линии боевого соприкосновения ближе, чем на 40 км, из-за риска столкнуться с российскими силами. Об этом 24 июля заявил главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian.

Boris Roessler/Global Look Press

«Я знаю, [когда ВСУ получат F-16]. Но я не могу вам об этом рассказать, к сожалению», — сказал он.

По утверждению Сырского, эти самолёты должны будут усилить украинскую систему противовоздушной обороны, чтобы якобы более эффективно противодействовать российским крылатым ракетам и бить по наземным целям.

Вместе с тем главком украинской армии признал, что F-16 не смогут приблизиться к линии фронта на расстоянии «40 или более километров», так как их в этом случае смогут уничтожить российские военные.

«У России превосходящая авиация и очень сильная противовоздушная оборона», — посетовал он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля в американской национальной гвардии рассказали, что пилоты закончат курс по управлению F-16 в США в конце лета. Перед этим американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. По его словам, передача истребителей Киеву уже началась.

До этого, в ходе саммита НАТО в Вашингтоне глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от союзников поставить Киеву 128 истребителей сверх уже обещанных 10–20 самолётов. Он признал, что обещанное ВСУ количество F-16 не сможет повлиять на ход боевых действий.

Польское издание Komputer Swiat 17 июля назвало оснащённые ракетами Р-37 российские самолёты МиГ-31БМ главной угрозой для F-16 в зоне военных действий. По словам автора публикации, даже оснащённые ракетами AIM-120 американские истребители будут уступать МиГ-31 по дальности полёта снарядов.

Уральская компания «Форэс» 16 июля назначила награду российским военным, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16 ВСУ. За уничтожение этих американских самолётов военнослужащим ВС России выплатят по 15 млн рублей.