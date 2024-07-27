Вьентьян, 27 июля, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц даже не скрывал, что размещение американских ракет на немецкой территории является инициативой США. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во Вьентьяне.

Ute Grabowsky/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Как отметил глава МИД, комментируя слова Шольца о возможности отказа от размещения ракет США в ФРГ в случае завершения спецоперации на Украине, главу правительства ФРГ никто не спрашивал, хотят ли немцы размещения этого оружия на своей территории.

«Он опять же простодушно, когда такая новость появилась, заявил: я приветствую решение США разместить в Германии соответствующие ракеты. Это хорошее решение. То есть он не скрывал, что решение было американским», — констатировал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон 10 июля сообщил о планах США начать в 2026 году размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Уточнялось, что у этих вооружений будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств в Европе.

Шольц 12 июля заявил, что такое решение якобы послужит сдерживающим фактором. Он также выступил с утверждением, что это не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 21 июля назвала наивным возможный отказ Германии от размещения американских ракет. Она также позднее назвала Россию главной угрозой безопасности для Германии и Европы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 июля заявила, что решение Вашингтона о размещении ракет в Германии является попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.