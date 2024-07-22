Берлин, 22 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия является якобы главной угрозой безопасности для ФРГ и Европы.

Markus Schreiber/AP/TASS Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Мы хотим иных отношений с Россией, но печальная правда такова. <…> Россия в настоящее время представляет собой самую большую угрозу безопасности для нас и нашего мира в Европе», — написала немецкий дипломат в социальной сети Х (бывш. Twitter).

При этом 30 июня немецкое агентство DPA со ссылкой на ответ министерства экономики на запрос депутата бундестага Севим Дагледен сообщило, что Германия с января по середину июня 2024 года одобрила экспорт оружия на рекордную сумму €7,48 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Большую часть этого оружия на сумму €4,88 млрд поставили Украине.

В мае Бербок поддержала инициативу минобороны ФРГ увеличить помощь Украине на €3,8 млрд в текущем финансовом году.

Пентагон 10 июля сообщил о планах США начать в 2026 году размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Немецкие власти объяснили размещение новых американских ракет на территории ФРГ сдерживающим фактором.

На это глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что действия США и Германии направлены на подрыв международной безопасности. Он добавил, что американские стратеги подводят к тому, что именно Европа рискует стать театром обострения военно-политической напряжённости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в мае, что именно Евросоюз, США, Британия и НАТО буквально в ежедневном режиме наращивают поставки вооружений в зону конфликта.

Российские официальные власти неоднократно отмечали, что не несут ни для кого угрозу, но вынуждены защищаться. Так, НАТО, обманув Москву, продолжило расширение на Восток. Как отметил 13 июня президент России Владимир Путин, страны Запада пошли ещё дальше и попытались втянуть в альянс Украину.