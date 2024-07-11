Москва, 11 июля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Решение о размещении в Германии американских ракет средней и меньшей дальности стало попыткой спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов. Об этом 11 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Artem Priakhin/Global Look Press

Она подчеркнула, что Вашингтон предпринимает комплекс мер для спасения Байдена после провальных дебатов, когда вся страна вздрогнула от ужаса.

Дипломат отметила, что в США начали задавать вопросы — как так получилось, что всё государство, гражданское общество и население не имели представления о физическом состоянии Байдена.

«Всё делается для того, чтобы каким-либо образом отвлечь внимание общественности от того вопроса, который встал перед всеми Соединёнными Штатами Америки», — обратила внимание Захарова.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Пентагона 10 июля сообщила о планах США начать в 2026 году размещать на немецкой территории дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. В американском минобороны уточнили, что у этих систем будет значительно большая дальность действия, чем у размещённых в Европе сейчас.

Американское агентство Associated Press ранее написало, что выступление Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом привело к хаосу в Белом доме. До этого сообщалось, что сторонники Демократической партии завалили её офисы «гневными звонками», они заговорили о замене Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах, более молодым и компетентным.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала безумием планы США развернуть на территории ФРГ дальнобойное оружие. Она отметила, что это не повысит безопасность Германии, а только приведёт к росту риска превращения страны в театр военных действий с ужасными последствиями для её жителей.

Заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Москва в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет в Германии. Дипломат добавил, что эти планы Вашингтона преследуют цель нанести ущерб России и являются одним из звеньев эскалации.