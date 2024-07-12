Берлин, 13 июля, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Размещение новых американских ракет на территории ФРГ является сдерживающим фактором, которое не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Такое заявление сделал 12 июля канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

ИА Регнум Шольц, SM-6

Шольц пояснил, что данное оружие призвано служить сдерживающим фактором и предназначено для предотвращения атак из «безопасного тыла». По мнению канцлера ФРГ, размещение американских ракет в Германии повысит безопасность и послужит инструментом предотвращения войны.

Кроме того, Шольц заверил, что поставки оружия Украине будут осуществляться Германией таким образом, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией.

«Мы так же ясно, как и при принятии решений в рамках НАТО, заявляем: не будет никаких решений, никаких поставок оружия, никаких вариантов использования оружия, которые могли бы привести к эскалации войны России против Украины», — пояснил канцлер Германии.

Шольц добавил, что при принятии подобных решений всегда учитывается безопасность как ФРГ, так и всего блока НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планы США разместить в Германии дальнобойное оружие и поддержка этой инициативы странами НАТО уверенно ведут Запад и Россию к холодной войне, с конфронтацией.

10 июля США объявили, что в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. В частности, речь идёт о таких системах, как SM-6 и Tomahawk.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такой шаг станет серьёзной ошибкой. По словам дипломата, инициатива США грозит международной безопасности и стратегической стабильности, а также увеличивает вероятность гонки вооружений.

Депутат бундестагаСара Вагенкнехтназвала безумием планы США развернуть на территории Германии дальнобойное оружие. Она отметила, что такое решение не повысит безопасность Германии, а приведёт только к росту риска превращения страны в театр военных действий с «ужасными последствиями» для её жителей.