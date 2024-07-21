Берлин, 21 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Германия поступила бы наивно, отказавшись от размещения американских ракет на своей территории. Об этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила газетам редакционной группы Funke.

US Navy/via Globallookpress.com

По её словам, Германии следует защищать себя и партнёров в Прибалтике, в том числе «посредством усиленного сдерживания и дополнительных вооружений», в свете действий России, которая якобы «постоянно расширяет арсенал».

«Всё остальное было бы не только безответственно, но и наивно по отношению к холодно мыслящему Кремлю», — сказала Бербок.

Как сообщало ИА Регнум, в обнародованном 10 июля совместном заявлении США и Германии говорится, что с 2026 года Вашингтон будет размещать на германской территории средства огневого поражения, превосходящие по дальности действия всё, что сейчас развёрнуто в Европе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что причиной такого решения стала попытка спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 12 июля в ходе пресс-конференции, что размещение новых американских ракет на территории ФРГ служит сдерживающим фактором, и это не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

По мнению дипломата Константина Гаврилова, решение демонстрирует всему миру нацеленность США и Германии на подрыв международной безопасности.