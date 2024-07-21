Бербок заявила, что отказ Германии от размещения ракет США был бы наивным
Берлин, 21 июля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Германия поступила бы наивно, отказавшись от размещения американских ракет на своей территории. Об этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила газетам редакционной группы Funke.
По её словам, Германии следует защищать себя и партнёров в Прибалтике, в том числе «посредством усиленного сдерживания и дополнительных вооружений», в свете действий России, которая якобы «постоянно расширяет арсенал».
«Всё остальное было бы не только безответственно, но и наивно по отношению к холодно мыслящему Кремлю», — сказала Бербок.
Как сообщало ИА Регнум, в обнародованном 10 июля совместном заявлении США и Германии говорится, что с 2026 года Вашингтон будет размещать на германской территории средства огневого поражения, превосходящие по дальности действия всё, что сейчас развёрнуто в Европе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что причиной такого решения стала попытка спасти репутацию президента США Джо Байдена и сместить внимание с его провалов.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 12 июля в ходе пресс-конференции, что размещение новых американских ракет на территории ФРГ служит сдерживающим фактором, и это не приведёт к эскалации напряжённости в отношениях с Россией.
По мнению дипломата Константина Гаврилова, решение демонстрирует всему миру нацеленность США и Германии на подрыв международной безопасности.