Киев, 26 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Макс Бужанский должен был стать следующей жертвой подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко, заявил на брифинге 26 июля глава МВД Украины Игорь Клименко.

ИА Регнум Ирина Фарион

Клименко также рассказал, что в списке планируемых жертв стрелка были и другие имена, которые власти раскрывать отказались.

Сам Бужанский написал в своём Telegram-канале, что обязан жизнью силовикам, которые задержали Зинченко.

О покушении на Ирину Фарион стало известно 19 июля. Преступник, поджидавший её возле дома во Львове, выстрелил экс-депутату в голову и скрылся. Фарион скончалась в больнице через несколько часов. Её похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове. На Украине возбудили дело по статье «Умышленное убийство» (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Украинские СМИ сообщали, что ответственность за нападение взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она же показала в соцсети, предположительно, момент убийства Фарион. Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Днепропетровске задержали подозреваемого в убийстве. Выследить его помогли записи с камер видеонаблюдения.

Глава МВД раскрыл детали задержания убийцы. Для поимки подозреваемого украинские правоохранители обыскали около 100 га леса. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. Его знакомый, с которым подозреваемый играл в одной футбольной команде, рассказал, что Вячеслав жил с матерью и хорошо учился.

В СМИ также появилась информация о связи Зинченко с неонацистами. Выяснилось, что подозреваемый был подписан на влиятельную ультраправую группу, причастную к событиям на Майдане в 2014 году.

Фарион занимала пост депутата Верховной рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям.