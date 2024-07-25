Киев, 25 июля, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы взяла на себя ответственность за убийство украинской националистки, экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом 24 июля сообщил киевский телеканал «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские националисты

Журналисты также обнародовали кадры с места преступления. Предположительно, видеозапись сделали члены этой группировки.

Телеканал утверждает, что неонацисты обвинили Фарион «в разжигании ненависти» по языковому признаку на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Фарион призвала считать врагами Украины всех тех, кто говорит на русском языке, в том числе русскоязычных украинских военных. Она также потребовала от таких представителей ВСУ переходить на сторону России.

19 июля в центре Львова неизвестный выстрелил из пистолета в Фарион и попал ей в висок. Экс-депутата Рады доставили в тяжёлом состоянии в больницу, где она скончалась.

20 июля глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Согласно, одно из них националистку убили из личной неприязни, а по другой — из-за её общественно-политической позиции. Фарион не скрывала своей ненависти ко всему русскому.

Клименко также отметил, правоохранительные органы Украины не исключают, что преступление носит заказной характер. Кроме того, в Киеве допускают «российский след» в этом уголовном деле.