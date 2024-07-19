Львов, Украина, 19 июля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Во Львове совершено покушение на скандально известного бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщило 19 июля издание «Страна. ua» со ссылкой на телеведущую телеканала «Эспрессо» Марту Олиярник.

Евгений Котенко/РИА Новости Ирина Фарион

По этим данным, Фарион выстрелили в висок. Покушение произошло в центре Львова, нападавший, молодой человек, использовал пистолет без глушителя, сказано в публикации.

С места происшествия экс-депутата увезла машина скорой помощи. По этим данным, в Фарион стреляли на улице, где находится её дом.

Экс-депутат находится в тяжёлом состоянии, сообщил в свою очередь депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фарион делала целый ряд острых русофобских заявлений. В частности, она возмущалась тем, что часто слышит русскую речь во Львове, и заявляла, что «не может быть» украинцев, говорящих на русском языке. Также она говорила, что гордится ненавистью её внуков к русским и русскоязычным.

В ноябре 2023 года Фарион потребовала признать врагами на Украине всех, кто использует русский язык. Её слова касались и русскоязычных украинских военных. Экс-депутат посоветовала им переходить на сторону России. Вслед за этим страницы Фарион в социальных сетях оказались заблокированы, а университет «Львовская политехника», где она работала, уволил её, против Фарион возбудили уголовное дело. Однако впоследствии депутат была восстановлена в должности.

Восстановление в должности рупора ксенофобии и человеконенавистничества (и по совместительству профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук университета «Львовская политехника») — знаковое событие для Украины: её правда восторжествовала, а «общественная борьба за справедливость» потерпела сокрушительное поражение, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Андрей Мишин.