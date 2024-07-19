Украинские СМИ сообщили о покушении на экс-депутата Рады Ирину Фарион
Львов, Украина, 19 июля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Во Львове совершено покушение на скандально известного бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сообщило 19 июля издание «Страна. ua» со ссылкой на телеведущую телеканала «Эспрессо» Марту Олиярник.
По этим данным, Фарион выстрелили в висок. Покушение произошло в центре Львова, нападавший, молодой человек, использовал пистолет без глушителя, сказано в публикации.
С места происшествия экс-депутата увезла машина скорой помощи. По этим данным, в Фарион стреляли на улице, где находится её дом.
Экс-депутат находится в тяжёлом состоянии, сообщил в свою очередь депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич.
Как передавало ИА Регнум, ранее Фарион делала целый ряд острых русофобских заявлений. В частности, она возмущалась тем, что часто слышит русскую речь во Львове, и заявляла, что «не может быть» украинцев, говорящих на русском языке. Также она говорила, что гордится ненавистью её внуков к русским и русскоязычным.
В ноябре 2023 года Фарион потребовала признать врагами на Украине всех, кто использует русский язык. Её слова касались и русскоязычных украинских военных. Экс-депутат посоветовала им переходить на сторону России. Вслед за этим страницы Фарион в социальных сетях оказались заблокированы, а университет «Львовская политехника», где она работала, уволил её, против Фарион возбудили уголовное дело. Однако впоследствии депутат была восстановлена в должности.
Восстановление в должности рупора ксенофобии и человеконенавистничества (и по совместительству профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук университета «Львовская политехника») — знаковое событие для Украины: её правда восторжествовала, а «общественная борьба за справедливость» потерпела сокрушительное поражение, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Андрей Мишин.