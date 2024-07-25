Днепропетровск, Украина, 25 июля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В Днепропетровске 25 июля задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщил 25 июля глава киевского режима Владимир Зеленский.

Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Только министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он заявил, что над раскрытием убийства работает множество несколько ведомств. Сегодня удалось задержать подозреваемого — 18-летнего молодого человека. Следственные действия и экспертизы продолжаются. По словам Зеленского, он поручил Клименко сообщать обществу все детали расследования.

Со своей стороны Клименко сообщил в Telegram, что всё время момента убийства шла оперативная работа. Выследить подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения. По словам министра, 18-летний житель Днепропетровска арендовал не менее трех квартир во Львове, готовясь к убийству. Следствие считает молодого человека только исполнителем.

Клименко опубликовал фото, на котором заснят лежащий на полу лицом вниз мужчина и двое удерживающих его спецназовцев.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Фарион было совершено во Львове 19 июля. Мужчина выстрелил ей в голову возле её дома и убежал. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она скончалась спустя несколько часов.

Началось расследование. Украинская полиция опубликовала приметы подозреваемого, в Сети появилось его фотографии. Также были опубликованы фрагменты видео с подозреваемым. Источник в украинских правоохранительных органах сообщил, что убийство бывшего депутата готовили не меньше месяца.

Украинские СМИ сообщил, что ответственность за нападение взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Клименко, комментируя ход расследования, заявлял, что Фарион могли убить либо из личной неприязни, либо из-за её общественно-политической позиции. Фарион неоднократно публично высказывалась о ненависти к русским и русскому языку.