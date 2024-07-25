Киев, 25 июля, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Украинская неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) показала якобы момент убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион.

Евгений Котенко/РИА Новости

Группировка взяла на себя ответственность за убийство бывшего украинского депутата и выложила в соцсети кадры, предположительно, с места преступления. На ролике продолжительностью 14 секунд слышны крики женщины.

Сообщалось, что неонацисты обвинили Фарион в разжигании ненависти по языковому признаку на Украине. Украинские СМИ писали, что подготовка убийства экс-депутата Верховной рады Фарион велась не меньше месяца. Так, подозреваемого в нападении заметили на камерах наблюдения 11 июля. Мужчина ежедневно, кроме выходных, появлялся во дворе дома, в котором жила экс-депутат Рады.

Украинские СМИ 19 июля сообщили о покушении на Ирину Фарион. Бывшему депутату Рады выстрелили в висок возле её дома. Раненую госпитализировали, она скончалась в больнице через несколько часов. Её похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове.

На Украине преступление переквалифицировали на статью «Умышленное убийство» (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Предполагаемого убийцу объявили в розыск.

Фарион занимала пост депутата Рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям. В 2010 году она раскритиковала русские имена детей и рассказала о внуке, который учит сверстников украинскому языку «с помощью кулачка». Депутат также приветствовала убийство писателя Олеся Бузины, призывала не давать работу и образование не говорящим по-украински.