Львов, Украина, 20 июля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, на которую было совершено покушение, умерла в больнице во Львове, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

Соцсети Ирина Фарион

«Несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны», — написал он.

Мэр Львова Андрей Садовый, в свою очередь, уточнил, что ранение было несовместимо с жизнью. Убийство Фарион он назвал дерзким и наглым, добавив, что на Украине больше не осталось безопасного места.

Экс-депутат Фарион получила пулевое ранение возле своего дома во Львове. По данным украинских СМИ, ей выстрелили в висок, Фарион впала в кому и прожила всего несколько часов. После её смерти правоохранители переквалифицировали дело о нападении на экс-депутата. Теперь оно расследуется по статье «Умышленное убийство».

Украинской полиции задержать убийцу пока не удалось. Следователи во Львове рассматривают две версии об убийстве экс-депутата, не исключая заказного характера. По одной из версий, Фарион убили из личной неприязни, по другой — поводом для ликвидации стала её общественно-политическая позиция. Она не скрывала ненависть ко всему русскому.

В ходе брифинга с журналистами глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что на месте, где произошло убийство бывшего депутата Верховной рады, не работала часть камер. Он отметил, что это произошло в связи с плановым отключением электричества на территории всей страны. Он также добавил, что на месте преступления нашли гильзу от оружия, из которого стреляли в погибшую, подчеркнув, что по делу назначили несколько экспертиз, в том числе и баллистическую.