Львов, Украина, 22 июля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Похороны экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион состоялись на Лычаковском кладбище во Львове, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency|Global Look Press Ирина Фарион

Отпевание прошло в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Украинские СМИ сообщали, что на похороны пришли сотни людей.

В руках двух участников прощания заметили плакат, на котором портрет Фарион разместили в ряду с Тарасом Шевченко и Степаном Бандерой.

Как передавало ИА Регнум, убийство Фарион было совершено вечером 19 июля во Львове. Бывшему депутату Рады выстрелили в висок возле её дома. Раненую госпитализировали, она скончалась в больнице через несколько часов.

В МВД Украины сообщили, что подозреваемый несколько дней находился у дома экс-депутата в определённое время. После её смерти преступление переквалифицировали на статью «Умышленное убийство» (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

Полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу. Согласно ориентировке, возраст разыскиваемого преступника около 20 лет, рост не выше 180 см, телосложение худощавое.

Фарион была депутатом Рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям. В 2010 году, посещая детский сад, она раскритиковала русские имена детей и рассказала о внуке, который учит сверстников украинскому языку «с помощью кулачка». Позже Фарион приветствовала убийство писателя Олеся Бузины, призывала не давать работу и образование не говорящим по-украински и называла русскоязычных граждан умственно отсталыми предателями.