Киев, 25 июля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Подозреваемым в убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион оказался Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения. Об этом сообщило 25 июля украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Он играл в футбол за «МДЮСШ U-19», — передало издание.

Знакомый Зинченко, с которым они играли в одной команде и дружили семьями, рассказал, что Вячеслав жил с матерью и хорошо учился. По словам молодого человека, отец Зинченко находится в зоне боевых действий.

«Никогда бы не подумал, что он (Вячеслав. — Ред.) может такое сделать», — признался собеседник.

Ранее, 25 июля, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Днепропетровске задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады. Выследить подозреваемого помогли записи с камер видеонаблюдения. Речь шла о 18-летнем жителе Днепропетровска, который, готовясь к убийству, арендовал не менее трёх квартир во Львове. Следствие считает, что молодой человек только исполнитель.

Украинские СМИ писали, что ответственность за нападение взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неонацисты показали, предположительно, момент убийства Фарион.

О покушении на экс-депутата стало известно 19 июля. После нападения Фарион госпитализировали, она скончалась в больнице через несколько часов. Её похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище во Львове.

На Украине возбудили дело по статье «Умышленное убийство» (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Фарион занимала пост депутата Рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям. Она критиковала русские имена детей, призывала не давать работу и образование не говорящим по-украински, а также приветствовала убийство писателя Олеся Бузины.