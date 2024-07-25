Днепропетровск, Украина, 25 июля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Для поимки подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион украинские правоохранители обыскали около 100 га леса, сообщил 25 июля в Telegram-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

МВД Украины

«139 часов непрерывной работы огромной команды», — написал он.

По словам Клименко, участники операции подробно осматривали «каждый уголок» по маршруту отхода предполагаемого убийцы. В результате удалось выследить и его установить личность.

Глава ведомства отметил, что задержан был 18-летний житель Днепропетровска. В период подготовки к нападению подозреваемый арендовал как минимум три квартиры во Львове. Следствие пока считает, что он был использован в качестве исполнителя убийства, добавил Клименко.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Днепропетровске задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады. Выследить его помогли записи с камер видеонаблюдения.

По данным издания издание «Страна. ua», им оказался Вячеслава Зинченко. Его знакомый, с которым подозреваемый играл в одной футбольной команде, рассказал, что Вячеслав жил с матерью и хорошо учился. По словам молодого человека, отец Зинченко находится в зоне боевых действий.

Вечером 19 июля на Фарион было совершено покушение. Преступник, поджидавший её возле дома во Львове, выстрелил экс-депутату в голову и скрылся. Фарион умерла в больнице через несколько часов. Её похоронили на Лычаковском кладбище 22 июля. На Украине возбудили дело по статье «Умышленное убийство» (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Украинские СМИ писали, что ответственность за нападение взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Неонацисты показали, предположительно, момент убийства Фарион.

Фарион занимала пост депутата Рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям. Она критиковала русские имена детей, призывала не давать работу и образование не говорящим по-украински, а также приветствовала убийство писателя Олеся Бузины.