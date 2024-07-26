Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал, что ему пообещала СБУ
Серебряков рассказал, что СБУ пообещала ему до $20 тыс. и гражданство Украины
Москва, 26 июля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков рассказал, что украинские спецслужбы пообещали ему в качестве вознаграждения за совершение диверсии. Соответствующие кадры допроса были опубликованы 26 июля Федеральной службой безопасности России.
По словам Серебрякова, его куратор от спецслужб Украины, представившийся Ильёй, пообещал ему украинское гражданство и денежную сумму в размере от $10 до $20 тыс.
Ранее в этот же день обвиняемый в подрыве машины признался, что собирал бомбу для этого под контролем куратора из Службы безопасности Украины (СБУ). Серебряков уточнил, что кураторы из украинских спецслужб в ходе подготовки к теракту оплачивали его расходы.
Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota. В результате этого водитель авто получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица, пострадавших госпитализировали.
СК России возбудил уголовное дело по этому факту. Следователи также установили личность подозреваемого в преступлении, которым оказался уроженец Урюпинска Серебряков.
В ночь на 26 июля задержанного в турецком городе Бодруме спецслужбами и правоохранительными органами Турции доставили из Турции в Москву. В ходе допроса Серебряков признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта намеревался из Турции отправиться на Украину для получения украинского гражданства.