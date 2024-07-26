Москва, 26 июля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков рассказал, что украинские спецслужбы пообещали ему в качестве вознаграждения за совершение диверсии. Соответствующие кадры допроса были опубликованы 26 июля Федеральной службой безопасности России.

Кадр из видео

По словам Серебрякова, его куратор от спецслужб Украины, представившийся Ильёй, пообещал ему украинское гражданство и денежную сумму в размере от $10 до $20 тыс.

Ранее в этот же день обвиняемый в подрыве машины признался, что собирал бомбу для этого под контролем куратора из Службы безопасности Украины (СБУ). Серебряков уточнил, что кураторы из украинских спецслужб в ходе подготовки к теракту оплачивали его расходы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota. В результате этого водитель авто получил ранение ног, а находившаяся в салоне женщина — рваные раны лица, пострадавших госпитализировали.

СК России возбудил уголовное дело по этому факту. Следователи также установили личность подозреваемого в преступлении, которым оказался уроженец Урюпинска Серебряков.

В ночь на 26 июля задержанного в турецком городе Бодруме спецслужбами и правоохранительными органами Турции доставили из Турции в Москву. В ходе допроса Серебряков признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта намеревался из Турции отправиться на Украину для получения украинского гражданства.