Москва, 26 июля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Следственные органы внесли новые эпизоды мошенничества в дело блогера Аяза Шабутдинова и их число достигло 92. Об этом сообщили 25 июля в прокуратуре Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что соучастника обвиняемого заочно арестовал Таганский районный суд. Соучастника также объявили в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. 4 ноября ему предъявили обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве и арестовали.

Блогер предлагал образовательные курсы. Поверившие ему лица заключали договоры на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн. Одна из учениц Шабутдинова утверждала, что участникам курсов подсыпали в напитки «зелёные таблетки». По её словам, таблетки также были обнаружены в ходе следственных действий.

4 апреля суд арестовал банковские счета, автомобиль и имущество блогера. 11 июня Шабутдинову продлили арест до 16 августа 2024 года. Свою вину он не признал, назвав свой арест «недоразумением».