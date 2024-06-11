Москва, 11 июня, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Блогеру Аязу Шабутдинову на два месяца продлили арест по делу о мошенничестве, следует из решения Таганского суда Москвы.

Андрей ГордеевВедомости/ТАСС Аяз Шабутдинов

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении блогера Шабутдинова Аяза Рифатовича на срок два месяца», — решил суд.

Шабутдинов останется под арестом до 16 августа 2024 года.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов, которые обещали научить открывать прибыльные бизнесы. Прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях. Блогера арестовали 4 ноября прошлого года.

В апреле 2024 года Таганский суд арестовал банковские счета, автомобиль и имущество блогера. По версии следствия, Шабутдинов причастен более чем к 50 эпизодам, связанным с мошенничеством. Вину он не признал.

Одна учениц блогера, Наталья Калистрова, заявила, что участникам его бизнес-курсов подсыпали «зелёные таблетки». Она рассказала, что во время курсов участники также занимались медитацией и слушали музыку, находясь в состоянии эйфории.