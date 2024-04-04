Москва, 4 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы арестовал банковские счета, автомобиль и имущество блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом стало известно 4 апреля.

Михаил Терещенко/ТАСС Блогер Аяз Шабутдинов

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях России, денежные средства, изъятые в ходе обыска у Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство, а также наложен арест на имущество В. А. Алексеева», — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Шабутдинов причастен более чем к 50 эпизодам мошенничества. Вину он не признал.

Как сообщало ИА Регнум, Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По версии МВД, он и его сообщники обещали научить открывать прибыльные бизнесы.

Спустя день прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве. Поверившие блогеру лица заключали договоры на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн. В тот же день блогера арестовали.

Одна из учениц блогера, Наталья Калистрова, рассказала, что участникам бизнес-курсов подсыпали «зелёные таблетки» в напитки. По её словам, во время курсов участники также занимались медитацией и слушали музыку, находясь в состоянии эйфории. 13 февраля стало известно, что арест Шабутдинову продлили на два месяца.