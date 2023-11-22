Москва, 22 ноября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Во время бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова участникам подсыпали «зелёные таблетки» в напитки. Об этом сообщила одна из учениц блогера Наталья Калистрова в интервью агентству «РИА Новости».

Кадр из видео Аяз Шабутдинов

«Мы все помним, что в «Лайк» кофе был на мероприятиях, и, вероятно, нам в кофе что-то подмешивали», — передаёт её слова издание.

По словам Калистровой, таблетки также были обнаружены во время следственных действий.

Ученица также добавила, что во время курсов Шабутдинова участники занимались медитацией и слушали музыку, «находясь в состоянии эйфории».

Шабутдинова задержали 3 ноября в Москве по подозрению в уклонении от уплаты налогов. 4 ноября стало известно, что ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье «Мошенничество» (в особо крупном размере в составе организованной группы).

Свою вину Шабутдинов не признал, а свой арест назвал «недоразумением». Подозреваемый находится в Следственном изоляторе № 7 в Москве. Суд утвердил решение об аресте Шабутдинова сроком на один месяц, 7 ноября адвокат подозреваемого обжаловал это решение.