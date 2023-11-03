Москва, 3 ноября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве, сообщил 3 ноября Telegram-канал «112».

Кадр из видео Аяз Шабутдинов

«Сегодня блогер прилетел в Москву, на адресе его ждали полицейские», — говорится в сообщении.

По данным источника, мужчину подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Также его компанию подозревают в уходе от налогов.

У Шабутдинова в соцсетях 1,9 млн подписчиков. На своих страницах он обещал научить всех желающих зарабатывать.

Под уголовное преследование за неуплату налогов ранее попали российские блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, Александра Митрошина, Елена Блиновская. Также сообщалось о проверке деятельности блогера Анастасии Ивлеевой.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать из страны. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Блиновская выплатила лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов.

Кроме того, уголовное дело о неуплате налогов на 311 млн рублей в марте возбудили против блогера Лерчек и её супруга. В период с июля 2020-го по июль 2022 года блогер превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Деньги она заработала на проведении фитнес-марафонов. В мае их адвокат сообщил, что блогеры погасили задолженность.

В сентябре блогер и телеведущая Ида Галич сообщила, что в ФНС заинтересовались её деятельностью.