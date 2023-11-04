Москва, 4 ноября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы 4 ноября арестовал блогера Аяза Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве. По итогам заседания судья зачитал приговор.

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Судья зачитал решение, согласно которому суд 4 ноября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Шабутдинова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц 13 суток — до 16 декабря.

Следователь на заседании обратился к суду с просьбой приобщить к делу «скрипты», найденным при обыске. Суд также отказал обвиняемому в ходатайстве отпустить его под залог.

Как сообщало ИА Регнум, Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

МВД России сообщило, что блогер со своими сообщниками обещал на курсах научить, как открыть прибыльный бизнес. При этом он использовал яркую рекламу. После задержания в его квартире провели обыск. Принадлежащую ему компанию также заподозрили в уходе от уплаты налогов.

Московская прокуратура 4 ноября сообщила, что Шабутдинову предъявили обвинение в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (часть 4 ст. 159 УК РФ).

Прокуратура сообщила, что Шабутдинов обманывал желающих пройти его курсы, создавая у них ложное впечатление о возможности открыть бизнес и заработать много денег. Поверившие блогеру граждане заключили с ним договоры на суммы от 100 тыс рублей до 1,9 млн рублей. В 2023 году доход Шабутдинова составил 300 млн рублей.

Судебное заседание по избранию блогеру меры пресечения назначили на 4 ноября. Шабутдинов просил не отправлять его под арест, а отпустить его под залог в размере четырёх миллионов рублей.