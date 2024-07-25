Москва, 25 июля, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Гражданину России и Италии Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги в Рязанской области по заданию Украины, вменяют новую статью УК РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Сидики предъявлено новое обвинение по статье 205.3 УК РФ. По новому обвинению его формально допросили, основные показания будет давать позже», — пояснил собеседник агентства «РИА Новости».

Сидики вменяется новая статья — прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Помимо этого, ему инкриминируется совершение теракта, покушение на другой и подготовка к третьему. Отмечается, что преступления готовились к совершению или совершались в составе группы лиц.

Кроме того, Сидики обвиняется в незаконном изготовлении взрывных устройств, ему вменяют три таких эпизода.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Басманный суд Москвы продлил срок содержания Сидики под стражей на три месяца, до 24 октября. Обвиняемый рассказал, что рассчитывал получить от Службы безопасности Украины (СБУ) $15 тыс. за совершение теракта, но денег он так и не получил. Следователи отметили, что завербовался террорист по собственной инициативе.

Следственный комитет 1 декабря 2023 года информировал о задержании Сидики, подозреваемого в совершении нескольких терактов. На допросе он признался, что 11 ноября подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км.

В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение. Задержанный рассказал, что в феврале его завербовала украинская разведка, отправив в Латвию на прохождение курса диверсионной подготовки.

На допросе он также признался, что, применив четыре дрона со взрывчаткой, устроил в июле атаку на военный аэродром Дягилево в Рязани. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.