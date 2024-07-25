Суд продлил арест подорвавшему железную дорогу под Рязанью по заказу СБУ
Москва, 25 июля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области по заказу Украины, проведёт под арестом ещё три месяца. Об этом сообщает 25 июля Lenta.ru.
Басманный суд Москвы продлил срок содержания Сидики под стражей до 24 октября.
Ранее обвиняемый рассказал, что рассчитывал получить от Службы безопасности Украины (СБУ) $15 тыс. за совершение теракта, но никаких денег ему не дали.
Как сообщало ИА Регнум, утром 11 ноября 2023 года самодельные взрывные устройства сработали на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост под Рязанью. В результате сошли с путей 19 вагонов грузового поезда, ущерб составил 30 млн рублей.
СК России 1 декабря информировал о задержании Сидики, подозреваемого в этом и других терактах. Мужчина рассказал, что в феврале его завербовала украинская разведка, отправив в Латвию на прохождение курса диверсионной подготовки. В марте Сидики вернулся в Рязанскую область.
На допросе он также признался, что, применив четыре дрона со взрывчаткой, устроил в июле атаку на военный аэродром Дягилево в Рязани. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.