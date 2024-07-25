Москва, 25 июля, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области по заказу Украины, проведёт под арестом ещё три месяца. Об этом сообщает 25 июля Lenta.ru.

Elena Mayorova/Global Look Press

Басманный суд Москвы продлил срок содержания Сидики под стражей до 24 октября.

Ранее обвиняемый рассказал, что рассчитывал получить от Службы безопасности Украины (СБУ) $15 тыс. за совершение теракта, но никаких денег ему не дали.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 ноября 2023 года самодельные взрывные устройства сработали на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост под Рязанью. В результате сошли с путей 19 вагонов грузового поезда, ущерб составил 30 млн рублей.

СК России 1 декабря информировал о задержании Сидики, подозреваемого в этом и других терактах. Мужчина рассказал, что в феврале его завербовала украинская разведка, отправив в Латвию на прохождение курса диверсионной подготовки. В марте Сидики вернулся в Рязанскую область.

На допросе он также признался, что, применив четыре дрона со взрывчаткой, устроил в июле атаку на военный аэродром Дягилево в Рязани. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.