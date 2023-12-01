Рязань, 1 декабря, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный в Рязани по подозрению в подрыве железнодорожного полотна, признался, что устроил атаку четырьмя начинёнными взрывчаткой беспилотниками на военный аэродром Дягилево, сообщили 1 декабря в ФСБ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«21 июля 2023 года по заданию куратора из ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, которыми снарядил четыре квадрокоптера, и с их использованием осуществил атаку на военный аэродром Дягилево (Рязань)», — сообщили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее СК РФ распространил информацию о задержании в Рязанской области работавшего на Украину мужчины, устроившего подрыв на железной дороге.

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