Рязань, 21 июля, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела, имеющий гражданство России и Италии, Руслан Сидики признал вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году и полностью раскаялся. Об этом написал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Сидики признался, что за подрыв железной дороги должен был получить от украинской разведки 15 тыс. долларов.

«Как ни странно, обещанных денег он не получил», — добавили следователи, отметив, что завербовался террорист по собственной инициативе.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет 1 декабря 2023 года информировал о задержании Сидики, подозреваемого в совершении нескольких терактов.

На допросе он признался, что 11 ноября подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение. Задержанный рассказал, что в феврале его завербовала украинская разведка, отправив в Латвию на прохождение курса диверсионной подготовки. В марте Сидики вернулся в Рязанскую область.

На допросе он также признался, что, применив четыре дрона со взрывчаткой, устроил в июле атаку на военный аэродром Дягилево в Рязани. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.