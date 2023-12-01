Рязань, 1 декабря, 2023, 09:55 — ИА Регнум. В Рязанской области силовики задержали мужчину, подозреваемого в совершении по заданию украинских кураторов теракта на железной дороге, сообщили 1 декабря в пресс-службе СК России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», — сообщили в ведомстве.

Житель Рязани установил на железной дороге самодельное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. В результате 15 вагонов получили повреждения.

Задержанный дал признательные показания. На допросе он сообщил, что совершил подрыв 11 ноября 2023 года на 190-м км третьего главного пути перегона станций Рыбное — Блокпост 204 км.

Задержанный также рассказал, что его завербовал в феврале 2023 года сотрудник главного управления разведки украинского минобороны. Затем мужчина прошёл диверсионную подготовку в Латвии при участии латвийских спецслужб. В Рязань он вернулся в марте 2023 года.

Силовики возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), о незаконных приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

У задержанного провели обыск, изъяв компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи, а также электронные носители информации с фото− и видеоотчётами о совершённых им деяниях.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве задержали мужчину, готовившего теракт. СК РФ сообщил об этом 29 ноября, уточнив, что он собирался за вознаграждение подорвать цистерну на железной дороге.

Готовившего диверсию мужчину 1983 года рождения сотрудники ФСБ задержали при попытке достать из тайника детонатор для изготовления взрывного устройства. Перед этим он в лесополосе забрал из тайника взрывчатое вещество.