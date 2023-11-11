Рязань, 11 ноября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Сход 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области произошёл в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

РЕН ТВ

«Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное — Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента получил незначительные травмы помощник машиниста. Сход вагонов не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов, угрозы экологии нет, создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.

Как передавало ИА Регнум, в октября железнодорожный локомотив сошёл с рельсов на Сахалине. Информация о ЧП поступила в региональное отделение МЧС утром 22 октября. В Томаринском районе возле железнодорожной станции Ильинское произошёл сход колёсной пары локомотива. Как уточнили спасатели, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Задержек поездов не произошло, все составы следуют в пункты назначения строго по графику.