Москва, 25 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Призыв к расправе над представителями духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) похож на слова министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, который призывал уничтожать цыган, евреев и русских. Об этом 25 июля заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Иван Шилов ИА Регнум

Во время крупного музыкального фестиваля «Atlas Weekend» в Киеве фронтмен одесской рок-группы «Хейтспич» Дмитрий Однороженко призвал к расправе над священниками УПЦ. По его словам, представителей церкви следует помещать в подвалы для обмена.

«Это проявление чистого фашизма. На Украине с малых лет воспитывают ненависть ко всему русскому и православной церкви. Россия может защитить православных людей на Украине, только полностью очистив её от нацизма, демилитаризировав и сделав дружественной. Десятилетиями на Украине культивировалась ненависть ко всему русскому. Западная Украина была слабо контролируема во времена Советского союза, поэтому там вызревала фашистская идеология. После развала СССР на Украине с новой силой начали культивировать ненависть ко всему русскому и переписывать историю. Сейчас ситуацию может исправить только полное уничтожение киевского режима и нейтрализация всех, кто его поддерживал и приводил к власти», — подчеркнул Михайлов.

Он отметил, что украинский национализм — это навязанная извне идеология, целью которой является создать Украину фронтом против России. Ещё теоретик западной геополитики Збигнев Бжезинский писал о том, что русские будут воевать с украинцами. Поэтому неудивительно, что сейчас на Украине призывают к расправе над русскими и духовенством Украинской православной церкви. И никакими заявлениями это не изменить. России нужно только побеждать в спецоперации, добавил специалист по межнациональным конфликтам.

Как передавало ИА Регнум, на Украине развязали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти запрещают деятельность церкви. Храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Канонических священников привлекают к административной и уголовной ответственности. В ПЦУ пообещали проверять священников на «лояльность и патриотизм».

Так, митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия (Снигирёва) Киев обвинил в «разжигании ненависти на религиозной почве». В конца мая священника заставили осквернить портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Флаг разложили при входе на территорию суда таким образом, чтоб его невозможно было обойти или переступить. Митрополит постарался максимально быстро пройти в калитку, не задев портрет патриарха.

Русская православная церковь назвала подобные действия украинских властей повторением деяний хана Батыя. В РПЦ заявили, что при попустительстве властей безнаказанно уничтожается Украинская православная церковь, её духовное и материальное наследие. При этом верующих переводят в разряд людей, лишенных прав и голоса.