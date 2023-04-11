Черкассы, Украина, 11 апреля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Глава Черкасской епархии Украинской православной церкви митрополит Феодосий опасается, что суд изберёт ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что помешает ему проводить богослужения Страстной недели и защищать храмы от попыток захвата, сообщили в УПЦ 11 апреля.

(сс) Kyslinka27 Свято-Михайловский собор — главный кафедральный собор Черкасской епархии Украинской православной церкви

Ранее митрополиту было предъявлено обвинение в поддержке «российской агрессии». Служба безопасности Украины направила в суд ходатайство об избрании Феодосию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Епархию хотят обезглавить, чтобы отобрать у православных в Черкасской области храмы так же, как это уже было сделано в ряде других регионов Украины, полагает митрополит.

«Если захватят хоть один православный храм, даже маленький, в Черкасской области в тот период, когда меня арестуют, мы доведем это дело до самого конца, до всех международных инстанций», — сказал Феодосий.

1 апреля киевский суд отправил под домашний арест настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Ему запрещено посещать лавру и проводить там богослужения. Митрополит назвал преследование со стороны властей политическим. К настоящему времени раскольники уже проводят «службы» в храмах частично захваченной лавры.