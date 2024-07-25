Киев, 25 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Фронтмен одесской рок-группы «Хейтспич» Дмитрий Однороженко призвал к расправе над духовенством Украинской православной церкви (УПЦ) во время крупного музыкального фестиваля «Atlas Weekend» в Киеве.

Кадр из видео Дмитрий Однороженко

Со сцены вокалист группы в нецензурной форме призвал бороться со священнослужителями УПЦ. Музыкант заявил, что решить этот вопрос можно лишь, взяв всё в свои руки. Служителей церкви, по его словам, следует тащить в подвалы для обменного фонда.

На Украине развязали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти запрещают деятельность церкви. Храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Канонических священников привлекают к административной и уголовной ответственности. В ПЦУ пообещали проверять священников на «лояльность и патриотизм».

Так, митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия (Снигирёва) Киев обвинил в «разжигании ненависти на религиозной почве». В конца мая священника заставили осквернить портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Флаг разложили при входе на территорию суда таким образом, чтоб его невозможно было обойти или переступить. Митрополит постарался максимально быстро пройти в калитку, не задев портрет патриарха.

Русская православная церковь назвала подобные действия украинских властей повторением деяний хана Батыя. В РПЦ заявили, что при попустительстве властей безнаказанно уничтожается Украинская православная церковь, её духовное и материальное наследие. При этом верующих переводят в разряд людей, лишенных прав и голоса.