Москва, 17 мая, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Киевские власти повторили деяния хана Батыя, снеся Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Об этом 17 мая заявили в Синодальном отделе Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Часовню снесли в ночь на 17 мая 2024 года в Киеве. Перед её разрушением объект оцепили полицейские и военнослужащие.

В Синодальном отделе указали, что после сноса к месту, где стоял храм, приходят молиться верующие. Отмечается, что люди будут помнить о гонениях и уничтожении наследия Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине.

«В памяти верующих всего мира останется память о том, как при попустительстве политических сил, покровительствующих украинским властям, и молчании правозащитного сообщества безнаказанно уничтожается Украинская православная церковь, её духовное и материальное наследие, а её верующие переведены в разряд людей, лишенных прав и голоса», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Московского патриархата.

В заявлении также подчёркивается, что причастные к произошедшему ответят за содеянное.

Как сообщало ИА Регнум, Десятинную церковь или храм Успения Пресвятой Богородицы воздвигли в 989–996 годах. Он являлся первым каменным православным храмом в Киевской Руси. От обители остался только фундамент.

В 2007 году на месте храма возвели деревянную Владимиро-Ольгинскую часовню. Её освятил митрополит Киевский Владимир. В феврале 2018 года прокуратура Киева и Национальный музей истории Украины назвали часовню незаконной застройкой.

В 2021 году Министерство культуры Украины добилось судебного решения о сносе. Прихожане обжаловали судебное постановление, однако 14 сентября апелляционный суд обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню и освободить от неё участок Национального музея истории Украины. Снос должен был состояться 7 мая, но демонтаж перенесли на неопределённое время по техническим причинам.

Власти Украины не первый год продолжают гонения на каноническую УПЦ. Их пик пришёлся на насильственный захват Киево-Печерской лавры — древнейшего монастыря на Руси, когда в марте 2023 года монахов незаконно начали выселять из обители. Власти Киева в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор и заявили, что в монастыре могут остаться только монахи, которые перейдут в раскольническую ПЦУ.

В октябре 2023 года Верховная рада поддержала законопроект о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви. В России охарактеризовали действия украинских властей против УПЦ как репрессии.