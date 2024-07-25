Москва, 25 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве внедорожника Toyota в Москве Евгений Серебряков являлся алтарником римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Об этом 25 июля рассказала одна из прихожанок храма.

Сергей Булкин/ ТАСС

«Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу», — привела её слова «Газета.Ru».

Генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов также подтвердил, что Серебряков появлялся в этом соборе, однако отметил, что помнит мужчину очень смутно и поэтому не может сообщить о нём никаких подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota. В результате этого водитель получил ранение ног, а также находившая в салоне женщина — рваные раны лица.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля. Следователи также установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался уроженец Урюпинска Серебряков. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого.

Глава МВД Турции Али Ерликая вечером 24 июля сообщил, что Серебрякова задержали в турецкой провинции Мугла, в которую тот прибыл авиарейсом Москва — Бодрум. Позднее появилась информация, что задержанного готовят к возможной экстрадиции.

Брат обвиняемого в совершении теракта на севере Москвы 25 июля рассказал, что его родственник обучался в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ездил в Прагу по студенческому обмену. По данным СМИ, Серебряков после окончания школы в 2012 году поступил на бюджетное отделение ВШЭ.

Позднее стало известно, что Серебряков в своё время являлся одним из лучших учеников школы и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учёбе. Он также был призёром различных конкурсов по истории.