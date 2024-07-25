Урюпинск, Волгоградская область, 25 июля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве внедорожника Toyota на севере Москвы Евгений Серебряков в своё время являлся одним из лучших учеников школы и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успешную учёбу. Это следует из материалов на сайте лицея Урюпинска.

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«Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 «В» класса МБОУ лицея. Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — отмечается в сообщении на сайте лицея.

Из этих данных также следует, что подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве был призёром различных конкурсов по истории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 июля брат подозреваемого в совершении теракта на севере Москвы рассказал, что его родственник обучался в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ездил в Прагу по студенческому обмену. По информации СМИ, Серебряков поступил на бюджетное отделение ВШЭ после окончания школы в 2012 году.

Утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался внедорожник Toyota: водитель получил ранение ног, а находившая в салоне женщина — рваные раны лица. Пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва. Следствие установили личность подозреваемого в преступлении, которым оказался уроженец Урюпинска Серебряков. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого.

Вечером 24 июля глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве на территории турецкой провинции Мугла, в которую тот прибыл авиарейсом Москва — Бодрум. Задержание провели силы турецкой разведки, Европола, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции.

Позднее стало известно, что Серебрякова, задержанного в Мугле, готовят к возможной экстрадиции. Отмечалось, что подозреваемой в подрыве автомобиля в Москве уже прошёл медицинский контроль для этого.