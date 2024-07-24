Задержанного подозреваемого в подрыве авто в Москве готовят к экстрадиции
IHA: задержанного подозреваемого в подрыве авто в Москве готовят к экстрадиции
Турция, 24 июля, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова, задержанного в турецкой провинции Мугла, готовят к возможной экстрадиции. Об этом в среду сообщило турецкое агентство IHA.
По информации источника, мужчина прошёл медицинский контроль.
Кроме того, утверждается, что помимо Серебрякова, был задержан ещё один человек. Задержанных под усиленной охраной доставили в государственную больницу Бодрума, откуда после прохождения медконтроля их направили в Муглу для передачи соответствующим органам.
Как передавало ИА Регнум, утром 24 июля в Москве на парковке на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota. Водитель машины получил ранение ног, находившая в салоне женщина — рваные раны лица. Пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу.
Правоохранительные органы расценили произошедшее как покушение на убийство, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Следователи установили личность подозреваемого, которому вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору. Им оказался уроженец города Урюпинска Волгоградской области Евгений Серебряков. Мужчину объявили в международный розыск. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемого.
Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, подозреваемого задержали 24 июля в турецкой провинции Мугла, куда тот прибыл авиарейсом Москва — Бодрум. Для его задержания были задействованы силы турецкой разведки, Европола, управления по борьбе с терроризмом и департамента полиции провинции Мугла.